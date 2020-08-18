Общество

Профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области с 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России.

Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди горожан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции проведут комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание полицейские уделят работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.

Операция завершится 22 августа, добавили в ведомстве.