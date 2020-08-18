Общество

Нового председателя профсоюза «Тепловых сетей» выбрали в Великих Луках

Внеочередная выборная конференция первичной профсоюзной организации МУП «Тепловые сети» прошла в Великих Луках. По ее итогам был избран новый председатель профсоюзной организации - Ольга Ширяева, а также сформирован новый профсоюзный комитет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

«Профсоюз играет огромную роль в жизни нашего предприятия, как правозащитную, так и организационную, - подчеркнул директор предприятия Виктор Каменский. - Желаю делегатам плодотворной работы, а избранному председателю терпения и упорства в достижении поставленных целей. Профсоюз и работодатель - это партнеры, и я уверен, что у нас продолжится конструктивное партнерство».

Отмечается, что Виктор Каменский всячески поддерживает профсоюз в проведении образовательных и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Также в конференции приняла участие председатель псковского электропрофсоюза, которая пожелала новому председателю и профкому предприятия успешной командной работы, нацеленной на рост благосостояния работников, формирования единой корпоративной культуры.

«Уверен, что у новой команды все получится! Сегодня мы вместе сможем провести перезагрузку профсоюзной деятельности на предприятии. Мы пишем новую профсоюзную историю, в которой главное место занимает работник предприятия!» - заключил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В работе конференции принимали участие 24 делегата из 29 избранных.