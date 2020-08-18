Общество

Псковскому губернатору жалуются на большие очереди в стоматологическую поликлинику

Женщина пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на большие очереди в стоматологическую поликлинику на Октябрьском проспекте в Пскове.

«Мы все понимаем, конечно, но XXI век на дворе, - отметила она в Instagram-аккаунте главы региона. - А в стоматологии на Октябрьском проспекте (вчера просто шла пешком) очередь на улице и пускают всех по одному. Это сейчас хорошая погода на улице, а если дождь? А скоро осень. Люди будут стоять мерзнуть? Что за организация приема пациентов? Диву даешься просто, как будто в средневековье. Стыдно».

Женщине ответил представитель областного комитета по здравоохранению. «Для приема пациентов организована предварительная запись по телефону регистратуры, "горячей линии" и интернет-порталов. В порядке "живой очереди" ведется прием только с острой болью. Сейчас это в среднем 30 человек в день. Прием таких пациентов ведется в соответствии с санитарными нормами. Регистратура принимает по одному человеку, другие ожидают за пределами, чтобы не устраивать столпотворение в помещении», - отметил специалист.