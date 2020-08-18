Общество

Почти 22 млн человек в мире заболели коронавирусом

В мире продолжается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. По состоянию на вечер 18 августа, всего зарегистрировано 21 млн 974 тысячи 80 случаев заражения COVID-19. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США (5 млн 469 тысяч 444), Бразилии (3 млн 359 тысяч 570), Индии (2 млн 702 тысячи 742), России (930 тысяч 276) и Южной Африке (589 тысяч 886).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 776 тысяч 154 человека, выздоровели - 13 млн 934 тысячи 497 пациентов.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса.