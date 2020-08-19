Общество

Медикам зачтут двойным стажем время работы с больными COVID-19

Медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), позволят раньше выйти на пенсию. Постановление правительства РФ, устанавливающее повышающий коэффициент стажа, вступает в силу 19 августа.

Для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на нее, предусмотрен льготный порядок исчисления стажа для досрочного назначения страховой пенсии по старости, пишет «Парламентская газета».

Согласно новому постановлению Правительства РФ, один день работы с такими пациентами будет засчитываться в трудовой стаж как за два дня. Изменения коснутся рабочего времени с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Напомним, 10 августа премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября 2020 года. Он также рассказал, что благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и медработников смогут досрочно выйти на пенсию.