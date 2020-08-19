Общество

Городской парк культуры и отдыха готовится встретить великолучан

Продолжаются активные работы в городском парке культуры и отдыха Великих Лук. Планируется, что он откроет двери для жителей и гостей Великих Лук в День города, 22 августа. Об этом пишут «Луки.ру».

На данный момент продолжается монтаж декоративного забора вокруг динопарка, проверяются карусели, рабочие занимаются благоустройством.

Как отмечается в телеграм-канале «Мы из Великих Лук», все аттракционы в парке культуры и отдыха, в том числе колесо обозрения, прошли сертификацию. А значит, все в порядке с безопасностью.