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Общество

Регионам рекомендовали изучить возможность допвыплат учителям за ЕГЭ

19.08.2020 09:04|ПсковКомментариев: 0

Министерство просвещения рекомендовало региональным органам исполнительной власти в сфере образования рассмотреть вопрос о дополнительных выплатах педагогам за участие в организации и проведении Единого государственного экзамена в условиях пандемии. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Виктора Басюка на депутатский запрос зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева.

Ранее депутат направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о выплате учителям повышенной компенсации за подготовку и проведение ЕГЭ в условиях коронавируса. В ответе Басюк сообщил, что в 2020 году педагогов привлекали к подготовке проведения экзаменов с учётом требований закона об образовании, согласно которым таким сотрудникам предоставляются гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства, пишет ТАСС. 

Замминистра также отметил, что руководителям органов исполнительной власти регионов, курирующих сферу образования, было рекомендовано рассмотреть вопрос дополнительных компенсационных и стимулирующих выплат педагогам, привлекаемым к организации и проведению ЕГЭ в 2020 году.

Теги: #егэ #образование #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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