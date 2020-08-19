Общество

Еще один дом в центре Пскова превращается в развалину. ФОТО

Жилой дом по улице Металлистов, 8, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, медленно, но верно превращается в очередную развалину.

Об этом свидетельствуют фото, размещенные в аккаунте Инстаграм the.pskov903.

«Как можно за такое еще и капремонт платить?» - удивляется автор поста.

Напомним, на встрече Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которая прошла в июле, была озвучена проблема горожан, которые живут в зданиях, которые входят в реестр ОКН. Данный вопрос также тревожит администрацию города, о чем рассказал Александр Братчиков.