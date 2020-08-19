Общество

Руководителя плюсского МУП «Сервис» оштрафовали за невыплату зарплаты

В Плюсском районе после вмешательства прокуратуры МУП «Сервис» погасило задолженность по заработной плате перед 20 работниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что 20 сотрудникам предприятия не выплачена заработная плата за май и июнь 2020 года на общую сумму 325 тыс. рублей, не произведена выплата денежной компенсации за задержку зарплаты за предыдущие месяцы, а также не индексация зарплаты на 2020 год.

По результатам проверки в отношении руководителя МУП «Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении.

Государственная инспекция труда в Псковской области по постановлению прокурора привлекла и. о. директора организации к административной ответственности по указанной статье с назначением штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена перед работниками организации в полном объеме.