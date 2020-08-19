Общество

Курс медицинской грамотности предлагают ввести в школах

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По мнению Волынец, такие курсы помогут повысить общую осведомленность школьников об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них.

Она отметила, что в рамках курса ученикам также необходимо рассказать о типологиях вирусных заболеваний и их потенциальной угрозе, о правила поведения во время эпидемий, в том числе вируса гриппа.

Председатель добавила, что необходимость подобного курса обосновывается не только пандемией коронавируса, но и плохим уровнем понимания природы вирусных заболеваний в целом.