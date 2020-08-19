Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Ключевые темы эфира - проблемы и успехи псковского села и сельхозтоваропроизводителей в коронавирусных условиях, общественно-политическая ситуация накануне муниципальных выборов, климат в областном Собрании депутатов, а также ситуация в сфере здравоохранения.

Вопросы Андрею Козлову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72. Ведет программу Любовь Кузнецова.