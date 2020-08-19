Общество

В Пскове завершилась приемка школ и детсадов к новому учебному году

В Пскове 28 школ, 56 детских садов и 6 учреждений дополнительного образования готовы к 1 сентября. За неделю межведомственные муниципальные комиссии, в состав которой входят сотрудники городского управления образования, представители подразделений МЧС, Росгвардии, МВД по делам несовершеннолетних, центра технического обслуживания, проверили 90 объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По словам представителя Управления образования администрации Пскова, в этом году было много времени, чтобы привести учреждения в порядок, так как из-за пандемии образовательные учреждения были закрыты раньше положенного срока.

Члены комиссии проверяли состояние зданий и территорий, готовность учебных кабинетов и библиотек к образовательному процессу, состояние столовых, медицинских пунктов, спортивных залов, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность. Кроме того, в этом году к стандартным критериям добавились новые. Они касаются эпидемической безопасности - принятию «противоковидных» мер.

Напомним, приемка школ к новому учебному году в Пскове идет с 10 августа. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей.