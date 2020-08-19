Общество

Почти 50 специализированных классов сформировали в Пскове

В Пскове сформировали 48 специализированных классов в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Каждый класс оборудован современной техникой и обеспечен быстрым интернетом для организации бесперебойного учебного процесса.

Цель проекта - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Согласно официальной информации Минпросвещения РФ, эта инициатива направлена на достижение двух ключевых задач. Первая - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

На ремонт специализированных классов в Пскове выделено 9,5 млн рублей. Сроки реализации проекта: 1 января 2019 - 31 декабря 2024 года.