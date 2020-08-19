Общество

Полиция проведет операцию «Надзор» в Псковском районе

С 18 по 22 августа на территории Псковского района будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Надзор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе МВД.

Особое внимание будет сконцентрировано на:

- выявлении преступлений и правонарушений, предупреждении тяжких преступлений против личности, совершаемых поднадзорными лицами;

- выявлении преступлений превентивных составов, в том числе совершенных на бытовой почве, совершенных поднадзорными лицами;

- выявлении лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, не состоящих на учете;

- осуществление контроля за поведением поднадзорных лиц и состоящих на профилактическом учете в ОМВД;

- раскрытие преступлений, розыск преступников, скрывшихся от следствия и суда;

- укрепление связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.

В случае наличия какой-либо значимой информации по этому направлению деятельности на территории Псковского района полиция просит обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902