Общество

Великолучанка фиктивно прописала в своей комнате гражданина Белоруссии

Жительница Великих Лук подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в южной столице региона неработающая женщина 1970 года рождения фиктивно зарегистрировала в свой комнате в общежитии на улице Малышева гражданина Республики Беларусь, мужчину 1978 года рождения. Великолучанка дала признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния - в соответствии со статьей 322.2 УК РФ граждане наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.