Общество

«Дом Советов» с Андреем Козловым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись видеотрансляции программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня гостем студии стал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Ключевые темы эфира - проблемы и успехи псковского села и сельхозтоваропроизводителей в коронавирусных условиях, общественно-политическая ситуация накануне муниципальных выборов, климат в областном Собрании депутатов, а также ситуация в сфере здравоохранения.