Общество

Андрей Козлов: У меня нет конструктивного диалога с главой Пустошкинского района

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов заявил, что у него нет конструктивного диалога с главой Пустошкинского района Светланой Васильковой. Об этом он сообщил в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, Андрей Козлов является депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21, в который входят Новосокольнический и Пустошкинский районы, а также часть Себежского района - поселок Идрица и Красноармейская волость.

По словам парламентария, глава Пустошкинского района к нему не обращается. «Исполнительная власть не хочет, чтобы депутаты помогали», - сказал он и подчеркнул, что у депутата нет задачи работать за главу района.

Андрей Козлов не скрывает, что в Пустошкинском районе ему работать сложнее. «Он менее экономически и политически стабильный», - пояснил он.

«Задача депутата - выслушать вопросы, взять их на карандаш и с исполнительной властью района решать», - добавил Андрей Козлов.