Общество

Псковский землевладелец наказан за уклонение от оплаты штрафа

Нерадивого владельца земельного участка площадью 3,2 га в Куньинском районе наказали за неуплату штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В декабре прошлого года собственника участка оштрафовали на 20 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ).

Нарушитель не выплатил штраф, поэтому в отношении него возбудили административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В итоге мировой судья оштрафовал его в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – на 40 000 рублей.

Поскольку сам факт наложения двойного штрафа не освобождает правообладателя земельного участка от обязанности понести первоначальное административное наказание, согласно пункту 4 статьи 4.1 КоАП РФ обязанность уплаты наложенного Управлением штрафа в размере 20 000 рублей сохраняется.