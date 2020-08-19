Общество

Андрей Козлов не видит проблемы в наличии на псковском рынке египетского картофеля

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов не видит проблемы в наличии на псковском рынке египетского и пакистанского картофеля. Об этом он сообщил в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Пакистанский и египетский картофель мы видим, когда мы нет своего раннего картофеля, - пояснил он. - Теплично его выращивать дорого, поэтому закупается».

При этом Андрей Козлов отметил, что Псковская область может обеспечить себя картофелем. Например, только одно из предприятий в регионе производит 25 тысяч тонн картофеля.

«Не вижу ничего плохого, если представлена альтернатива в виде египетского или пакистанского картофеля», - добавил он.