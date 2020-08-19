Общество

Попробовать себя в роли дизайнера или столяра предлагают псковским школьникам

В рамках реализации всероссийского проекта «Билет в будущее» в Псковском политехническом колледже созданы две площадки для профориентационных проб школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Площадка «Графический дизайн» была сформирована в период проведения соревнований «Молодые профессионалы» Псковской области. Площадка «Производство мебели» оснащена современнейшим оборудованием, полученным колледжем в 2019 году в ходе реализации национального проекта.

Теперь любой школьник с 6 по 11 класс может пройти тестирование на платформе «Билет в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/), определить свой потенциал и записаться на профессиональные пробы в Псковском политехническом колледже. Есть возможность попробовать себя в роли графического дизайнера, разрабатывая брендбук собственной будущей фирмы, или «поработать руками», создавая рамки, табуретки и другие изделия из дерева.

Колледж имеет опыт сотрудничества с псковскими школьниками. Мастер производственного обучения Михаил Егоров изготовил с учениками 7 класса деревянные шкатулки, за основу которых был взят русский деревянный сундук. Во время работы ребята познакомились с основами владения столярным инструментом, видами отделки древесины, способами крепежа.

На площадке «Графический дизайн» колледжа в этом году в финале IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области выступали юниоры с 14 до 16 лет. Победитель чемпионата Ульяна Степанеева из Великих Лук в сентябре примет участив в финале Национального чемпионата.

Площадки заработают с 15 сентября, а в следующем году в колледже уже планируют открыть новые, предоставив возможность ребятам попробовать себя в роли реставратора и ландшафтного дизайнера.