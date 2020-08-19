Общество

Директор псковского лицея увидела плюсы в дистанционном обучении

Последние месяцы прошлого учебного года показали, что определенная часть дистанционного обучения имеет свои плюсы. Об этом заявила депутат Псковской городской думы, директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

На уроках и раньше привлекалось использования видеоматериалов и различной техники, поэтому в этом году планируется продолжить применение различных технологий дистанционного обучения. «Но это будет лишь дополнением, а не заменой учебе», - пояснила она.

При этом она сообщила, что на сегодняшний день нет никакой информации о том, что дети начнут учиться дистанционно. «Это возможно, но не более, чем “возможно”», - отметила директор. Учащиеся будут проходить обучение в обычной очной системе.

C 10 августа в Пскове проходили ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей. Члены комиссии проверяли состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу, состояние столовой, медицинского пункта, спортивного зала, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность.

Директор лицея заявила, что школы готовы к приему детей: произведен очередной ремонт учебного заведения, осуществлена санитарная обработка помещений и поверхностей, закуплено оборудование, санитайзеры, бесконтактные термометры. Администрация школы составляет график захода детей в школу и разделения потоков учащихся.

«Нет ничего невыполнимого», - подтвердила Ольга Федорова и добавила, что линейки 1 сентября состоятся, но будут не такими масштабными.