Общество

На улице Балтийской пересадят зеленые насаждения

В Пскове по улице Балтийской, 16а в III квартале этого будут произведены работы по пересадке зеленых насаждений породы «ива шаровидная» с вышеуказанного адреса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Кроме того, как сообщили в Управлении городского хозяйства, в муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города» уже направлена заявка по вопросу проведения покоса травы на территории между домом №16а по улице Балтийской и дорогой по улице Коммунальной.