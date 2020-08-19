Общество

Регулярные субботники проводятся в Псковской области в рамках проекта «Чистая страна»

В Псковской области в рамках партпроекта «Чистая страна» регулярно проводятся субботники по уборке территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Активная работа проводится по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся уроки в школах по экологическому просвещению, детям рассказывают о важности бережного отношения к окружающей среде, о раздельном сборе мусора и правильной сортировке отходов, поясняют, что в перспективе это позволит эффективнее их перерабатывать. Через знания мы должны прийти к фактической чистоте улиц, дворов, а если говорить более масштабно - к решению проблемы с загрязнением окружающей среды», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов.

Партпроект «Чистая страна» отличается от других проектов партии.

«Наш проект можно назвать уникальным. Когда мы его создавали, помимо безусловного упора на наши региональные и местные отделения, мы объединили зоозащитников, активистов, экспертов. Сейчас в орбите «Чистой страны» около 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных — во всех регионах России. В каких-то из них — несколько человек, в каких-то сотни. И это наша сила, которой мы очень дорожим», — отметил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, активисты партпроекта «Чистая страна» контролировали внедрение в регионах новых механизмов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — в частности, появление операторов по обращению с ТКО и их работу. Волонтеры следили за тем, создается ли необходимая инфраструктура, чтобы не возникало задвоения платежек, как в целом осуществляется тарифообразование. Злоупотребления выявлены в 30 регионах страны.

«Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.