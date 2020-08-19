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Общество

Врач назвал тех, кто не получит вакцину от коронавируса

20.08.2020 07:16|ПсковКомментариев: 0

В сентябре-октябре в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ограничения перед вакцинацией от коронавируса будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа. Главное, по словам Владислава Жемчугова, надо знать, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — уточнил иммунолог.

Владислав Жемчугов призвал приходить на вакцинацию подготовленными и не стесняться задавать вопросы. «Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», — сказал врач.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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