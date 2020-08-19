Общество

Памятный мемориал погибшим в годы войны установили в Идрице

Памятный мемориал погибшим в годы войны установили в Идрице (Себежский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Плита в память о погибших в годы Великой Отечественной войны узниках концлагеря «Дулаг-150» установлена благодаря сотруднику исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области, администрации Идрицкого района, поисковому отряду «Идрицкий» под руководством командира отряда, ветерана уголовно-исполнительной системы региона Владимира Еремеева.

В рамках поисковых мероприятий на территории бывшего военного городка в поселке Идрица из появившейся информации от местных жителей и архивных справок о существовавшем концлагере была найдена плита с названием концлагеря на немецком языке «Дулаг-150». Ее перевезли, отреставрировали и установили на въезде в поселок Идрица.

Как рассказали участники мероприятия, в ближайшее время планируется совместными усилиями оформить мемориал и провести благоустройство.