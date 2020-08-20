Эксперты назвали разницу в зарплатах медиков в Москве и Псковской области

Медикам в Пскове предлагают зарплату на 4 тысячи рублей больше, чем в среднем по России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.
Аналитики крупнейшего российского сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали свыше 650 тысяч вакансий в сфере медицины и фармацевтики, открытых в России с января 2019 года по июль 2020-го, и выяснили, как изменилось среднее зарплатное предложение для специалистов из этой профессиональной области.
Летом 2020 года медикам в регионах предлагают в среднем на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве. Разница в зарплатах медицинских работников между Псковской областью и Москвой составила более 14 тысяч рублей. При этом в июле рост предлагаемых зарплат в медицине и фармацевтике в России практически остановился.
В целом по России средние зарплаты, предлагаемые работникам сферы медицины и фармацевтики, в июле 2020 года равнялись 43 945 рублей (+1% к январю 2019 года, -5,3% к январю 2020 года, -1% к июлю 2019 года). В Москве уровень предложения традиционно самый высокий в стране – 62 357 рублей. В Псковской области средний зарплатный показатель в середине лета составил 48 105 рублей (-8,1% к январю 2019 года, -7,8% к январю 2020 года, +14% к июлю 2019 года).
Рейтинг регионов Северо-Запада по росту предлагаемых зарплат летом 2020 года по отношению к январю возглавила Архангельская область: в июле этого года средние предлагаемые зарплаты в сфере медицины и фармацевтики здесь составили 47 136 рублей, что на 2% больше, чем в январе 2020 года. Во всех остальных регионах Северо-Запада зарплаты с января по июль снизились в среднем на 7%, а в Псковской области – на 7,8%.
|
Топ регионов СЗФО по росту предлагаемых зарплат летом 2020 года
|
Средняя предлагаемая зарплата в профобласти «Медицина и фармацевтика», в рублях
|
Динамика
|
Регион
|
янв. 19
|
июл. 19
|
янв. 20
|
июл. 20
|
июл. 20 к янв. 19
|
июл. 20 к июл. 19
|
июл. 20 к янв. 20
|
Архангельская область
|
54 476
|
52 009
|
46 234
|
47 136
|
-13,5%
|
-9,4%
|
2%
|
Санкт-Петербурга
|
48 225
|
48 685
|
49 865
|
50 570
|
4,9%
|
3,9%
|
1,4%
|
Новгородская область
|
53 518
|
47 843
|
50 299
|
50 122
|
-6,3%
|
4,8%
|
-0,4%
|
Ленинградская область
|
45 058
|
42 360
|
45 859
|
45 685
|
1,4%
|
7,8%
|
-0,4%
|
Мурманская область
|
46 897
|
49 969
|
49 189
|
48 265
|
2,9%
|
-3,4%
|
-1,9%
|
Псковская область
|
52 360
|
42 192
|
52 196
|
48 105
|
-8,1%
|
14%
|
-7,8%
|
Республика Коми
|
53 892
|
45 354
|
54 017
|
48 202
|
-10,6%
|
6,3%
|
-10,8%
|
Калининградская область
|
38 922
|
36 142
|
41 461
|
36 796
|
-5,5%
|
1,8%
|
-11,3%
|
Республика Карелия
|
42 575
|
44 326
|
53 247
|
44 448
|
4,4%
|
0,3%
|
-16,5%
|
Вся Россия
|
43 573
|
44 369
|
46 408
|
43 945
|
0,9%
|
-1,0%
|
-5,3%