Общество

Эксперты назвали разницу в зарплатах медиков в Москве и Псковской области

Медикам в Пскове предлагают зарплату на 4 тысячи рублей больше, чем в среднем по России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.

Аналитики крупнейшего российского сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали свыше 650 тысяч вакансий в сфере медицины и фармацевтики, открытых в России с января 2019 года по июль 2020-го, и выяснили, как изменилось среднее зарплатное предложение для специалистов из этой профессиональной области.

Летом 2020 года медикам в регионах предлагают в среднем на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве. Разница в зарплатах медицинских работников между Псковской областью и Москвой составила более 14 тысяч рублей. При этом в июле рост предлагаемых зарплат в медицине и фармацевтике в России практически остановился.

В целом по России средние зарплаты, предлагаемые работникам сферы медицины и фармацевтики, в июле 2020 года равнялись 43 945 рублей (+1% к январю 2019 года, -5,3% к январю 2020 года, -1% к июлю 2019 года). В Москве уровень предложения традиционно самый высокий в стране – 62 357 рублей. В Псковской области средний зарплатный показатель в середине лета составил 48 105 рублей (-8,1% к январю 2019 года, -7,8% к январю 2020 года, +14% к июлю 2019 года).

Рейтинг регионов Северо-Запада по росту предлагаемых зарплат летом 2020 года по отношению к январю возглавила Архангельская область: в июле этого года средние предлагаемые зарплаты в сфере медицины и фармацевтики здесь составили 47 136 рублей, что на 2% больше, чем в январе 2020 года. Во всех остальных регионах Северо-Запада зарплаты с января по июль снизились в среднем на 7%, а в Псковской области – на 7,8%.