Общество

35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области возросло до 4314 человек. За сутки заболели еще 35 жителей региона. Такие данные опубликовал телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Выздоровели 3053 человек (+43 за сутки), умерли 60 человек. На данный момент проведено 75 382 исследования.

Статистика по районам: