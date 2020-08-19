35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области возросло до 4314 человек. За сутки заболели еще 35 жителей региона. Такие данные опубликовал телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».
Выздоровели 3053 человек (+43 за сутки), умерли 60 человек. На данный момент проведено 75 382 исследования.
Статистика по районам:
- Псков – 1364
- Великие Луки – 837
- Бежаницкий район - 52
- Великолукский район – 190
- Гдовский район – 85
- Дедовичский район – 67
- Дновский район - 107
- Красногородский район – 41
- Куньинский район –39
- Локнянский район - 14
- Невельский район - 143
- Новоржевский район – 25
- Новосокольнический район - 112
- Опочецкий район – 45
- Островский район – 307
- Палкинский район - 52
- Печорский район – 62
- Плюсский район – 102
- Порховский район - 151
- Псковский район – 359
- Пустошкинский район – 26
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 22
- Себежский район – 30
- Стругокрасненский район – 47
- Усвятский район - 24.