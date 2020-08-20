Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Собери ребенка в школу»

В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу». Ее цель - помочь малообеспеченным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации, обеспечив детей всеми необходимыми для учебы принадлежностями, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Первыми к акции в рамках партпроекта «Новая школа» присоединились единороссы. Заместитель секретаря регионального отделения партии, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин выделил средства на приобретение 250 комплектов школьных тетрадей и 20 расширенных комплектов канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей.

«Название акции "Собери ребенка в школу" говорит само за себя. Ее главная цель – помочь малообеспеченным семьям в подготовке детей к школьным занятиям и обеспечить их всеми необходимыми принадлежностями: портфелями, канцелярскими товарами. И сейчас наша основная задача – оказать помощь как можно большему числу нуждающихся семей. Поэтому с первого дня старта акции мы приглашаем принять в ней участие всех желающих. И такая совместная работа очень важна – ведь в наших силах сделать ребят пусть чуточку, но счастливее, создав для них комфортные условия для учебы», - отметил Юрий Сорокин.

Член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Савельев перечислил благотворительное пожертвование в размере 4 707 рублей на расходы, связанные с подготовкой детей из малообеспеченных семей и детей-сирот к началу учебного года.

Председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная передала Псковскому Детскому фонду коробку с канцтоварами.

Псковичи, желающие принять участие в акции, могут приносить необходимые школьные принадлежности в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, 9 (телефон 66-25-12).

Сбор канцтоваров организован и на базе местных общественных приемных «Единой России» в районах области.