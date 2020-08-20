Общество

Псковичей просят сообщать о сборе денег на антикоронавирусные мероприятия в школах

Взимание денежных средств для приобретения дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, дозаторов для обработки рук и приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидных рециркуляторов) с родителей (законных представителей) обучающихся запрещено и является незаконным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В случае возникновения подобных ситуаций комитет просит родителей (законных представителей) сообщать о данных фактах по номеру телефона 29-99-55, добавочный 137.