Общество

Роботизированные ломбарды могут появиться в России

Центробанк считает целесообразным внедрение роботизированных ломбардов, в которых граждане смогут без участия сотрудника сдать золотые изделия, получить заем и внести платеж в счет его погашения, пишет «Коммерсант».

По данным издания, регулятор полагает, что необходимые изменения в законодательство могут быть приняты до конца этого года. Речь идет о возможности упрощенной идентификации клиентов посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), а также о выдаче залогового билета в электронном виде и включении в него индивидуальных условий договора займа.

В Центробанке сообщили, что новое технологическое решение позволит увеличить доступность ломбардов, обеспечив их присутствие в торговых точках и общедоступных местах без необходимости открывать новые офисы. Это также поможет снизить стоимость займов для клиентов, рассказал директор Департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин.