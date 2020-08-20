Общество

Пскович зашел на почту и выиграл автомобиль

Житель Псковской области Андрей Павлик выиграл автомобиль стоимостью 600 000 рублей в «Русское лото». Ему повезло в 1344-м тираже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Столото».

Победитель участвует в лотереях три года. Билеты покупает в разных местах, а счастливый приобрел в почтовом отделении. По-особенному мужчина его не выбирал, взял первый попавшийся. О выигрыше узнал в понедельник утром, когда проверил результаты розыгрыша на сайте «Столото».

«Я даже несколько раз протер глаза, когда смотрел на экран. Вот это я удачно на почту зашел, - поделился победитель. - Сразу рассказал отцу о победе. Он - поклонник лотерей, и ему было радостно узнать о выигрыше. Теперь считаю себя счастливчиком и надеюсь, что мне повезет еще раз».

Свой приз Андрей Павлик оформил деньгами. А как ими распорядиться, он еще подумает.