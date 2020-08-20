Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно, по четвергам, постоянные ведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко будут обсуждать вместе с радиослушателями главные темы общественно-политической жизни.

Накануне региональную информпровестку «взорвала» публикация сведений о доходах чиновников администрации Псковской области. Сегодня через телеграм-каналы тема проникла и на федеральный уровень. Некоторые граждане натурально «выпали в осадок», а придя в себя, начали заламывать руки и картинно падать в обморок - как же так, откуда такие деньжищи? И, главное, за что?

Вот и мы сегодня решили залезть в карманы чиновников и посчитать их нетрудовые доходы.

Должны ли чиновники получать высокую зарплату или чиновник должен работать, что называется, за идею? Является ли высокая зарплата способом борьбы с коррупцией в рядах чиновников? Правильно ли публиковать декларации о доходах? Или это ничего не меняет, а только раздражает население?

Сколько? Какова, так сказать, цифра, которую должен зарабатывать чиновник-руководитель в Псковской области?

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.