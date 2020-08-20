Общество

Арест автомобиля побудил псковича оплатить долг

В Пскове принудительные меры судебных приставов поспособствовали исполнению должником решения суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В отделении судебных приставов города Пскова №1 на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности в размере более 150 тысяч рублей в пользу юридического лица. Оплачивать свой долг гражданин не торопился.

Установив имущественное положение псковича, судебные приставы обратили взыскание на его доходы, временно ограничили выезд из РФ и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. Кроме того, в рамках исполнительного производства пристав установил, что должник владеет автомобилем «Мазда», и наложил арест на транспортное средство.

Должник не захотел расставаться со своим автомобилем и нашел возможность собрать необходимые деньги для погашения задолженности. Помимо долга, ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере более 10 тысяч рублей за несвоевременное выполнение требований исполнительного документа.

«Арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - добавили в ведомстве.