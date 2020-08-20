Общество

МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области

МТС завершила оптимизацию сети в 11 районных центрах Псковской области. В результате двукратного увеличения полосы средние скорости мобильного интернета выросли более чем в полтора раза, сообщили в компании.

За счет внедрения технологии MOCN, которая позволяет объединить и совместно использовать частотный спектр двух операторов, на собственной сети в Псковской области МТС обеспечила доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данных даже в период повышенной нагрузки. Теперь абонентам оператора еще удобнее общаться с родственниками и друзьями через социальные сети, а также делиться красивыми фото и видео, сделанными в любимых туристических местах Печор, Великих Лук, Острова, Невеля, Опочки, Порхова, Дна, Струг Красных, Пушкинских гор, Новосокольников и Себежа.

«Псковская область всегда привлекала туристов со всей России. Самый западный регион России, не считая Калининградской области, вплотную примыкающий к российско-эстонской границе, с богатой историей и уникальными архитектурными памятниками. И если раньше летом на нашу сеть возрастала нагрузка от приезжающих на Псковщину туристов, то в этом году, помимо отдыхающих соотечественников, мы увидели существенный рост интернет-трафика за счет удаленной работы и учебы жителей региона. В этих условиях нашей задачей стало обеспечить абонентов МТС возможностью в привычном режиме пользоваться мобильным интернетом. Для этого мы продолжили работы по улучшению качества связи в том числе и в популярных туристических локациях. Теперь наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха, например, посещения основанного в XV веке Псково-Печорского мужского монастыря в Печорах или могилы А. С. Пушкина у стен Свято-Успенского монастыря в Пушкинских горах», - отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

В июле 2020 МТС завершила комплексную масштабную программу обновления оборудования, охватившую все районы Псковской области. В результате в небольших населённых пунктах региона впервые появился мобильный интернет стандарта 4G, а в крупных городах области была увеличена скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с.