Общество

Мобильные телефоны получили в подарок фронтовики в Псковском и Пыталовском районах

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» продолжается вручение мобильных телефонов с бесплатной сотовой связью участникам и инвалидам Великой Отечественной войны во всех районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В Псковском районе секретарь местного отделения партии Андрей Неофитов побывал в Краснопрудской волости, где вручил телефоны участникам Великой Отечественной войны Евгении Назарецкой, проживающей в деревне Болотово, и Нине Марковой из деревни Кирово. Еще один фронтовик - Зинаида Сергеева - проживает в деревне Язва Карамышевской волости. Ей также привезли мобильный телефон.

В Пыталовском районе телефоны вручили участникам Великой Отечественной войны Ивану Михайлову и Владимиру Дмитриеву. С почетной миссией к ним прибыли региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова, секретарь местного отделения партии Анатолий Бойцов, директор Центра социального обслуживания Ирина Афонина и волонтер Светлана Авотень.

Вручая подарки, всем фронтовикам желали, в первую очередь, крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Телефоны удобные, с крупными кнопками, с их помощью наши дорогие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны всегда будут на связи. Они могут бесплатно звонить своим родственникам, близким, а также в любую минуту обратиться за необходимой помощью», - отметила Наталья Мельникова.

Подаренные средства связи особенные – кроме удобного большого экрана, в них имеется кнопка SOS, при нажатии которой идет экстренный вызов. Кроме того, в телефон волонтеры заносят номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтера. Вместе с телефоном в подарок ветеран получает бесплатную сотовую связь – ежемесячно есть 300 минут телефонных звонков и 150 СМС-сообщений.

В Пскове мобильные телефоны будут вручены более 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В целом по региону – более 300.