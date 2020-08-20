Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове

Псковский землевладелец наказан за уклонение от оплаты штрафа

Линейки 1 сентября состоятся, но будут не масштабными - директор псковского лицея

День карьеры прошел в псковском профильном лагере «Поверь в себя - 2020»

Рейд по соблюдению масочного режима прошел в псковских автобусах

Полиция проведет операцию «Надзор» в Псковском районе

На улице Балтийской пересадят зеленые насаждения

В Пскове готовят проект реконструкции улицы Лесной

До +27°C прогреется воздух в Псковской области 20 августа

Открыта вакансия директора Туристского информационного центра Псковской области

Улица Спортивная будет отремонтирована в Пскове к ноябрю

Почти 300 тысяч рублей за сутки лишились псковичи, доверившись мошенникам

Антон Минаков: Лукашенко цепляется за последние соломинки, но они обрываются