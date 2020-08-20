Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове

Свой 86-й день рождения МП города Пскова «Горводоканал» начало с чествования сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Директор предприятия Константин Болотин подчеркнул ценность слаженной работы коллектива и поблагодарил коллег, усилиями которых создается и поддерживается производственная база и обеспечивается бесперебойная система водоснабжения и водоотведения города.
Также состоялось награждение работников предприятия благодарностями министерства строительства и ЖКХ РФ.