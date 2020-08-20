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Общество

Андрей Козлов об «уникальном» экономическом комитете

20.08.2020 16:25|ПсковКомментариев: 0

Гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» 19 августа стал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Темами для разговора с ведущей эфира Любовью Кузнецовой были деятельность комитета, взаимоотношения с областной администрацией и бизнес-омбудсменом, а также работа на избирательном округе.

- Какие меры поддержки оказаны широкому кругу экономических игроков? Я имею в виду и сельхозпредприятия, и промышленность, малый и средний бизнес. Должна была быть совместная работа администрации Псковской области и Псковского областного Собрания. Была ли обоюдная заинтересованность? Может быть, вы выходили с какими-то инициативами на администрацию области? Как проводилась эта работа и что в результате удалось? Всем ли, кому требуется, оказана своевременная помощь?

- Всем, наверное, не оказана. Многие же люди хотят большего. Расскажу, как ведется эта работа. При контроле губернатора мы ежегодно с администрацией Псковской области, комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, с курирующим вице-губернатором Нинель Салагаевой формируем различные программы.

На сегодняшний момент Министерство сельского хозяйства смотрит на наши индексные показатели: сколько надоили молока, сколько произвели мяса и так далее. От того, как мы выполняем индексные показатели, зависит то, какой стороной к нам повернется и наполнит наш бюджет федеральное министерство. К счастью, последние несколько лет мы показатели выполняем. Соответственно, Минсельхоз на нас рассчитывает и держит на хорошем счету. Денежки приходят.

- На что идут деньги и кому их хватает?

- В нынешнем году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 1 млрд 304 млн рублей. Поддержка сельского хозяйства осуществляется по восьми основным направлениям. Первое направление, например, это проведение агротехнических работ в области растениеводства, так называемая несвязанная поддержка. По этому направлению в 2020 году предусмотрено более 40 млн рублей. Это достаточно большая мера государственной поддержки. Но, конечно, хотелось бы больше.

- Как она распределяется?

- Она распределяется в начале года. Обычно в марте-апреле. Нам деньги выделяются по результатам того года. На следующий год будут выделяться по результатам работы в этом году.

К сожалению, под эту меру государственной поддержки попали только малые и средние предприятия.

- Почему?

- На мой взгляд, это не совсем справедливо. На сегодняшний момент земли обрабатывают любые предприятия: и крупные, и средние, и мелкие. Делают это одним и тем же способом, одинаково. Хотя крупные вклад вносят больше. Но это федеральные требования, так распорядилось правительство. Эти правила мы вынуждены принимать.

В этом направлении комитет вышел с инициативой в Государственную думу об изменении федерального закона по отнесению сельхозтоваропроизводителей к малым и средним формам хозяйства. На сегодняшний момент к таким формам относятся предприятия численностью до 100 человек и оборотом 2 млрд. В легкой промышленности, например, до 250 человек и оборот там свыше 2 млрд.

Наша инициатива была поддержана в других регионах, рассмотрена парламентской ассоциацией, дошла до Государственной думы и планировалась для принятия на весенней сессии во втором и третьем чтениях. Но вмешался коронавирус. Пока эта инициатива лежит в «долгом ящике».

Выйдем с каникул и опять эту тему будем поднимать. До конца года постараемся ее «пробить», чтобы в следующем те предприятия, которые занимаются этим видом деятельности, относятся к категории сельхозтоваропроизводителей, получили помощь.

- Андрей Григорьевич, как строите работу комитета с администрацией области? Насколько она в конструктивном ключе? Вы можете прийти с теми запросами, которые поступают в комитет от экономических игроков, и подумать совместно над их решением?

- С запросами могу и я прийти, и любой депутат областного Собрания. У нас доверительные отношения. Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов занимает должность больше 10 лет, я работаю депутатом третий созыв, и работаю в сельскохозяйственной отрасли, поэтому нам не надо порой работать посредством запросов. Достаточно просто позвонить, озвучить проблему, и комитет этот вопрос решает. Или мы помогаем ему решить проблему на законодательном уровне.

При принятии бюджета ведем определенные консультации. Николай Романов периодически собирает сельхозтоваропроизводителей, спрашивает их мнение. Иногда очень спорим. Но в споре рождается истина. И принимаем, на мой взгляд, достаточно разумные решения. Исполнительная власть всегда поддерживает законодательную.

- Внутри комитета представлены депутаты самых разных политических партий. Партийная составляющая, когда разговор идет о развитии промышленности, сельского хозяйства, отодвигается или она на переднем плане?

- У нас комитет достаточно уникальный. Председатель комитета работает не на постоянной основе. Это я. Остальные председатели комитетов работают на постоянной. Это не мое основное место работы. Скажем так, это мое хобби.

Тем не менее, у меня два заместителя, которые работают на постоянной основе. Один заместитель - это лидер областного отделения КПРФ, а второй - представитель ЛПДР. Достаточно серьезные партии, которые всегда оказывают влияние на любые выборы.

Партийная составляющая комитета на протяжении двух созывов практически не менялась. Бывают вопросы, в которых не сходимся во мнениях, но по вопросам сельского хозяйства с оппозиционными партиями всегда находим понимание. По социальным, экономическим направлениям у нас есть расхождения, имеются спорные моменты. Тем не менее, большинством голосов находим компромисс, принимаем разумные решения.

Что касается индивидуального состава комитета. В его составе два агрария - Виктор Гречин и Ирина Толмачева. Ряд людей есть из социальной сферы, есть предприниматели.

У нас достаточно дружный и сплоченный коллектив. До бурных споров и драк у нас не доходит. Все понимают, сельское хозяйство - это непростая отрасль, и ей надо всегда помогать.

- Как строится взаимодействие с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылевым? И немаловажно взаимодействовать с Российским союзом промышленников и предпринимателей, региональное отделение которого возглавляет депутат Государственной думы, заместитель руководителя комитета по экономике Александр Козловский. Как с ним строите отношения?

- С бизнес-уполномоченным у нас давние доверительные отношения. Аркадий Мурылев - абсолютно нормальный вменяемый человек, который уже давно работает. Как бизнес-уполномоченный он находится на своем месте. Он - хорошая находка для области.

Практически на все заседания комитета я приглашаю Аркадия Мурылева, обязательно спрашиваю его экспертное мнение, потому что он более плотно работает с бизнесом.

Александр Козловский прошел огонь, воду и медные трубы, возглавлял крупнейшие в масштабах России заводы. Человек, который всегда добивался своей цели. Очень сильный политик.

У него достаточно сильная команда, которая плотно работает. Сам РСПП работает достаточно эффективно.

- Какие проблемы поднимают люди в вашем избирательном округе №21?

- В мой округ входят Новосокольнический и Пустошкинский районы, а также часть Себежского района - поселок Идрица и Красноармейская волость. Проблемы на любом округе в основном одни. Это вопросы ЖКХ, тарифов, вывоза мусора, касающиеся дорог, освещения и так далее. Задача депутата - эти вопросы выслушать, взять на карандаш, совместно с исполнительной властью их решать.

В тех районах, где власть работает, есть сильный глава и сильная исполнительная власть, все решается достаточно оперативно, быстро и качественно.

В Пустошкинском районе, где глава района - представитель другой партии, у меня конструктивного диалога в этой части, к сожалению, нет. Соответственно, глава не обращается. А задача депутата - не работать за главу района. Каждый должен заниматься своей работой.

В Пустошкинском районе мне посложнее работать. Район все-таки менее экономически и политически стабильный.

- Меньше месяца осталось до Единого дня голосования. В муниципалитетах региона сейчас проходит широкомасштабная кампания по выборам и довыборам различного уровня. Вы по линии «Единой России» тоже задействованы в этом процессе. Как идет кампания? На что делается ставка? И что с кадровой скамейкой?

- В идеале ставку делаем на людей, которые перспективные, активные, с мозгами и живут на этой грешной земле.

- Где же вы таких берете?

- Мы стараемся. У нас есть партийная скамейка, кадровая ротация. Это в большинстве своем достойные люди, которые, прежде всего, активные, грамотные и умные.

А попасть в партию не так-то просто. Чтобы попасть в партию «Единая Россия», надо себя зарекомендовать, стать сторонником, затем на более высоком уровне принимаем человека в партию.

Сейчас время активных и смелых, грамотных и молодых людей. В этом ритме нужно иметь достаточно крепкое здоровье, сильные нервы и задор.

Пресс-портрет
Гречин Виктор Алексеевич Депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, Генеральный директор ЗАО "Агрофирма Победа" Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор Сибирской генерирующей компании. Губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год
Кузнецов Сергей Анатольевич Мурылев Аркадий Анатольевич
Романов Роман Николаевич Романов Николай Александрович
Козловский Николай Николаевич Козловский Александр Николаевич
Кузнецов Александр Викторович Экс-заместитель губернатора Псковской области Козловский Всеволод Юрьевич Заместитель генерального директора по научной работе в ООО "Управляющая компания "Великолукский мелькомбинат", член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, член комиссии по противодействию коррупции
Григорьев Геннадий Владимирович Директор ООО "Зевс", член комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию
Теги: #псковское областное собрание #политика #АПК #экономика #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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