Общество

Защищать псковский Зеленый театр от вандалов будут с помощью охраны и камер

С помощью охраны и камер будут защищать Зеленый театр в Пскове от вандалов. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Александр Коновалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

«У Зеленого театра будет сторож, также увеличим количество камер, чтобы бороться с вандалами, - сказал Александр Коновалов. - На объекте уже несколько раз граждане резали стропы».

Он отметил, что сцена в обновленном Зеленом театре - одна из самых больших в Псковской области. Она укомплектована большим экраном, есть техническая возможность использовать его в качестве фона, разбивать его на два экрана.

«Мы приобрели микшеры, которые позволят выводить на экран видео. Работаем над конкурсным заданием, оно будет объявлено по покупке светового оборудования. Сейчас в городе нет ни одного сценического комплекса, который в полной мере был бы укомплектован своим оборудованием. Задача полного укомплектования тут решена на 70%. Еще немного и закроем вовсе», - заметил Александр Коновалов.

Также предусмотрена и специальная гримерка для «звезд». По словам Александра Коновалова, сейчас в театре стоит одна гримерная в нижнем ярусе, вторую оборудуют до 1 сентября. Первую отведут под коллективы с большим количеством мест, а вторую - чуть более комфортабельную - для «звезд».

Кроме того, в Зеленом театре уже установлены стационарные туалеты. Также будет предусмотрена площадка под мобильные биотуалеты.