Общество

Около тысячи псковичей воспользовались услугой легкого возврата товара

Около тысячи жителей Псковской области воспользовались услугой по упрощенному возврату товаров для онлайн-покупателей в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФПС.

Почта России продолжает развивать цифровые услуги, принимая во внимание потребности своих клиентов. Один из сервисов, отвечающих запросам клиентов и партнеров крупнейшего в стране логиста, – «Легкий возврат». Услуга позволяет покупателям бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары, а продавцам - получать их в любом почтовом отделении. Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, если тот подключен к услуге «Легкий возврат».

Чтобы клиент смог воспользоваться этой услугой, интернет-магазин должен заключить с Почтой России договор, который теперь можно оформить по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин получает возможность создания уникального трек-номера возвратного отправления. Этот трек-номер передается покупателю, и в случае возврата товара интернет-продавец может получить его обратно в любом отделении Почты России.

С начала 2020 года жители области чаще всего возвращали не подошедшие по размеру одежду и обувь, а также оформляли возврат электронной техники.

Для возврата заказа покупателю нужен только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Время оформления возврата сократилось, так как заполнять бланк в почтовом отделении не нужно. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

«Данный сервис доступен и прост для наших клиентов, покупателю не нужно тратить много времени на возврат товара, который не подошел по каким-то причинам. Весь процесс оформления заключается всего в трех шагах – получить трек-номер от интернет-магазина, упаковать товар и отнести в ближайшее почтовое отправление. Важно, что платить при этом за отправление не надо, а максимальный вес отправления составляет 20 кг», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.