Общество

Колония в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута

Исправительная колония №4 в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора.

Ведомство завершило внеплановую проверку учреждения. Установлено, что ИК-4 допустила несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ), порчу земель (часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ). В настоящий момент государственный инспектор Росприроднадзора производит расчет ущерба, причиненного почвам, который в дальнейшем также будет предъявлен юридическому лицу для возмещения.

В ходе проверки установлено, что в деревне Середка на эксплуатируемом исправительно-трудовым учреждением земельном участке расположена котельная, работающая на жидком мазуте. При осмотре государственные инспекторы выявили многочисленные подтеки мазута как из самого мазутохранилища (резервуара), так и из трубопроводной системы, по которой происходит перекачка мазута. Установлен факт загрязнения земель на площади 0,42 га.

Результаты лабораторного исследования, проведенного экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по Псковской области», показали превышение концентраций нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на месте разлива. Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. Установлено, что на предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля.

Также Росприроднадзор отмечает, что ИК-4 в установленном порядке не произвела оповещение о нештатной ситуации соответствующих органов государственной власти. Работы по ликвидации загрязнения почв не организовывала. По результатам проверки учреждению выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства.