Общество

Зеленый театр Пскова может стать местом проведения платных концертов

«Планируем, что зеленый театр станет местом проведения платных концертов, будет 2500 посадочных мест, будет здорово проводить в летний сезон от 5 до 7 концертов», - заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, если раньше Зеленый театр был под управлением Детского парка, то сейчас его отдают в ведение Дома офицеров.

Замглавы администрации Пскова считает, что директор Дома офицеров инициативен и сможет активизировать культурную жизнь в Зеленом театре.

Планируется, что реконструкция театра завершится в сентябре. Зеленый театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Зеленый театр - уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая.