Общество

Полицейские помогают псковским семьям собрать детей в школу

В Псковской области полицейские и общественники проводят акцию «Помоги пойти учиться». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В этом году члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Петкевич, Меружан Вермишян, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Борисова и инспектор ПДН Елена Орлова посетили многодетные семьи, дети из которых учатся в школе. К акции также присоединились председатель Общественного совета Наталья Дмитриева и инспектор ПДН отдела полиции №1 Анна Родионова.

Гости вручили детям школьные принадлежности, необходимые для учебы: карандаши, ручки, тетради, альбомы для рисования, фломастеры, мелки, краски, рюкзачки для сменной обуви со светоотражающим эффектом. Первокласснику Святославу подарили рюкзак с полным канцелярским набором и школьную одежду. А сестры Виктория и Анастасия получили еще и школьные сарафаны. Не обошлось и без сладостей.

«Цель данного мероприятия – помочь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, собрать детей в школу, подарить им радость. Хотим, чтобы школьный звонок прозвенел для всех юных псковичей. И очень хорошо, если к нашему мероприятию присоединятся и другие жители нашего города», - отметил Меружан Вермишян.

В ближайшее время запланировано посещение еще нескольких семей, готовящихся к новому учебному году.