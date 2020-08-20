Общество

Новейшая дорожная техника поступила в «Псковавтодор»

В управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») поступила новейшая специализированная техника — перегружатель и дорожная фреза. Обе машины немецкого производства, фирмы «Bomag», закуплены на средства областного бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас техника находится в Псковском филиале «Псковавтодора» и проходит пуско-наладочные работы. Уже на следующей неделе планируется испытать новые машины в работе. Перегружатель и дорожная фреза будут использоваться на 1-ом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова, 9,5 км которого «Псковавтодор» ремонтирует в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перегружатель BMF 2500 предназначен для перегрузки различных асфальтобетонных и холодных смесей из самосвалов в бункер асфальтоукладчика. Таким образом, обеспечивается безостановочная укладка асфальта. Конвейер, по которому передается смесь, поворачивается в обе стороны более чем на 450 градусов и позволяет работать сразу с несколькими асфальтоукладчиками. В комплекте имеется дополнительная насадка, присоединение которой удлиняет конвейер и дает возможность работать в любых дорожных условиях. Платформа оператора поднимается вверх на 1,2 метра и открывает оператору хороший обзор объекта для контроля процесса сверху. Датчик расстояния до асфальтоукладчика автоматически сохраняет требуемую дистанцию между машинами.

Дорожная фреза BМ2000/60 предназначена для фрезерования полос асфальта и грунтовых покрытий. Благодаря среднему расположению барабана она подходит для ремонтных работ или полного удаления покрытия автомагистралей и крупных федеральных дорог. Ширина фрезерования 2000 мм и максимальная глубина фрезерования 320 мм позволяет быстро и эффективно удалять большие участки покрытия.