Общество

В псковском сквере «Кораблик» установили новые скамейки

Глава Пскова Елена Полонская проконтролировала установку новых скамеек в сквере «Кораблик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

На сегодняшний день в сквере произведены полная замена скамеек и выравнивание плодородного слоя почвы для реализации акции «Сад памяти».

Напомним, здесь в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приведена в порядок территория между домами по улице Коммунальной, 26, Народной, 27 и детским садом. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, воркаут-площадка с резиновым покрытием, скамейки и урны, обустроены подъездные пути, сделана пешеходная дорожка вдоль школы №4 и заасфальтированы «народные тропы».

«Благоустроенная территория - это, в первую очередь, заслуга местных жителей. Я как депутат по данному округу оказала содействие в подготовке и подаче заявки в программу, были учтены пожелания жителей этого района», - отметила Елена Полонская. Также она обратила внимание на то, что многие установленные скамейки на этой территории пострадали от вандалов: «Досадно, что недавно благоустроенную территорию снова приходится приводить в порядок».

На конец августа запланировано озеленение территории в рамках акции «Сад памяти».