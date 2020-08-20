Общество

Псковские единороссы передали в школы экземпляры Конституции с поправками

40 экземпляров брошюр с новой редакцией Конституции РФ передали активисты партии «Единая Россия» в библиотеки псковских школ №3 и №4. Также в преддверии Дня государственного флага в эти учебные заведения переданы 60 российских триколоров, которые будут использоваться для проведения патриотических мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Эта очень важная акция. Дети – старшие, средние и маленькие школьники должны изучать основной закон нашей страны, знакомиться с ним, понимать свои права, которые дает им Конституция как гражданам Российской Федерации», - отметила секретарь первичного отделения партии №91 Татьяна Кулакова.

Кроме того, в рамках акции «Собери ребенка в школу» в школьные библиотеки были переданы новые детские книги.