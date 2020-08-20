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Общество

Опубликована инструкция по использованию российской вакцины от коронавируса

20.08.2020 17:54|ПсковКомментариев: 2

Центр имени Гамалеи опубликовал инструкцию по использованию российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), сообщает РИА Новости.

Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После этого человек должен находиться под наблюдением в течение получаса.

Прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Тем, кто перенес острые инфекционные и неинфекционные заболевания, вводить препарат можно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.

С осторожностью следует применять вакцину при:

- хронических заболеваниях печени и почек;

- выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);

тяжелых заболеваний системы кроветворения;

- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы;

- заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

- первичных и вторичных иммунодефицитах;

- аутоиммунных заболеваниях;

- заболеваниях легких, астме, а также у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.

Побочными действиями могут быть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.

Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины - полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий. Специфических антидотов к препарату не существует.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали. Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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