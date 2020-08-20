Общество

Жители Псковской области складируют ветки в контейнеры для ТКО, несмотря на запреты

В адрес регионального оператора продолжают поступать фотографии контейнерных площадок, заваленных растительными отходами. Граждане складируют в баки для твердых коммунальных отходов и возле них ветки, листву, ботву. Нередко растительный мусор выбрасывают в пакетах. Особенно актуальна данная проблема в садоводческих товариществах, однако есть прецеденты и в городах.

В связи с этим ООО «ЭКОПРОМ» напоминает, что вывоз отходов, образующихся при уходе за зелеными насаждениями (листва, ветки, ботва и т. п.), не входит в общую стоимость коммунальной услуги «Вывоз ТКО». Данные отходы не включены в норматив накопления ТКО. Следовательно, складировать их на контейнерной площадке и, тем более, в баках для ТКО нельзя.

Вывоз веток, листвы, древесных остатков и т. д. обязана обеспечить организация, их образовавшая и ответственная за содержание зеленых насаждений. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией.