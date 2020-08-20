Общество

Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области

Сегодня исправительную колонию №6 УФСИН России по Псковской области посетил прокурор Псковской области Иван Грибов, заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Савельев, представители ОНК. В ходе визита делегацию сопровождали начальник регионального УФСИН Евгений Стариков и руководство учреждения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области, целью рабочей встречи стала проверка соблюдения прав осужденных в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Представители прокуратуры, общественности и руководство УФСИН совершили обход помещений общежитий, объектов коммунально-бытового обслуживания, ШИЗО, отряд с облегченными условиями отбывания наказания, где проверили соблюдение прав осужденных и условия их содержания.

Члены общественно-наблюдательной комиссии подробно ознакомились с медицинским обеспечением осужденных, побывали в столовой учреждения и в отряде осужденных, где содержатся инвалиды и лица пенсионного возраста, а также проверили организацию условий труда на швейном участке колонии. После чего представители ОНК провели прием осужденных по личным вопросам, всем обратившимся были даны подробные разъяснения действующего законодательства.