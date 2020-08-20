Общество

Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива»

Район рынка «Нива»: каждый день за пределами рынка стоят продавцы арбузов и дынь, занимая проезжую часть. Непонятно, на каком основании они стоят именно здесь и кому они платят за свое место. Да в принципе и ладно бы, пусть стоят, но своими стеллажами они создают аварийную ситуацию, так как из-за них машины вынуждены передвигаться по одной полосе, прохожие тоже идут по проезжей части.

Почему полиция и руководство рынка не обращают внимание на эту торговлю? Неужели она санкционирована? И если здесь торговать действительно можно, почему из-за этого должны страдать пешеходы и автомобилисты? Освободите тогда пространство для парковки и тротуарной части.

Фото сделаны вечером, днем картина намного живописнее.

Алена