Общество

Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет

Общая численность безработных в России в июле 2020 года увеличилась по сравнению с июнем на 125 тыс. человек и составила 4 млн 731 тыс. человек. Как сообщает Интерфакс, это следует из опубликованных в четверг предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в июле вырос до 6,3% с 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 3 млн 311 тыс. человек с 2 млн 787 тыс. человек в июне, 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.