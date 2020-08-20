Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Собираемся в школу!
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Десантный взвод-2020
Рецепт идеального вечера
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
Медсправки Для водителей
 
 
 
ещё Общество 20.08.2020 10:547 35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 20.08.2020 21:470 Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет 20.08.2020 21:130 В Пскове строят современный приют для бездомных животных. ФОТО 20.08.2020 20:370 Турнир среди мастеров по деревянной скульптуре впервые пройдет в Пскове 20.08.2020 20:030 Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области 20.08.2020 19:396 На Запсковье появились олени. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 17.08.2020 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет

20.08.2020 21:47|ПсковКомментариев: 0

Общая численность безработных в России в июле 2020 года увеличилась по сравнению с июнем на 125 тыс. человек и составила 4 млн 731 тыс. человек. Как сообщает Интерфакс, это следует из опубликованных в четверг предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в июле вырос до 6,3% с 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 3 млн 311 тыс. человек с 2 млн 787 тыс. человек в июне, 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 435 человек
20.08.2020, 22:240 Восьмилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Пскове 20.08.2020, 21:470 Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет 20.08.2020, 21:221 Названа предположительная причина возгорания в Гельдтовой бане 20.08.2020, 21:130 В Пскове строят современный приют для бездомных животных. ФОТО
20.08.2020, 20:493 Гельдтова баня загорелась в Пскове 20.08.2020, 20:370 Турнир среди мастеров по деревянной скульптуре впервые пройдет в Пскове 20.08.2020, 20:240 В Пскове вернут часть левых поворотов на участке Инженерной с новым асфальтом 20.08.2020, 20:190 Для молодых поэтов продлен прием заявок на фестиваль «Словенское поле»
20.08.2020, 20:103 Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тысяч рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской 20.08.2020, 20:030 Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области 20.08.2020, 19:454 Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива» 20.08.2020, 19:396 На Запсковье появились олени. ФОТО
20.08.2020, 19:240 По псковским улицам с оркестром 20.08.2020, 19:152 Десантники из Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 20.08.2020, 19:042 «Дорого, богато» 20.08.2020, 18:462 Ох, доиграетесь…
20.08.2020, 18:325 В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской 20.08.2020, 18:271 Жители Псковской области складируют ветки в контейнеры для ТКО, несмотря на запреты 20.08.2020, 18:202 Александр Козловский: Национальные и партпроекты делают жизнь в районах комфортной 20.08.2020, 18:111 Новейшая дорожная техника поступила в «Псковавтодор»
20.08.2020, 18:020 До +26 градусов ожидается 21 августа в Псковской области 20.08.2020, 18:010 Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках 20.08.2020, 17:548 Опубликована инструкция по использованию российской вакцины от коронавируса 20.08.2020, 17:520 В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность купить полис ОСАГО
20.08.2020, 17:490 В Пскове автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности 20.08.2020, 17:451 Половину псковских школ обеспечат спортивными объектами к 2023 году 20.08.2020, 17:301 Псковские единороссы передали в школы экземпляры Конституции с поправками 20.08.2020, 17:180 «Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове
20.08.2020, 17:100 В псковском сквере «Кораблик» установили новые скамейки 20.08.2020, 17:010 В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья 20.08.2020, 16:570 Полицейские помогают псковским семьям собрать детей в школу 20.08.2020, 16:500 Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи
20.08.2020, 16:472 Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку 20.08.2020, 16:400 95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова 20.08.2020, 16:390 Зеленый театр Пскова может стать местом проведения платных концертов 20.08.2020, 16:300 317 школ и детсадов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО
20.08.2020, 16:250 Андрей Козлов об «уникальном» экономическом комитете 20.08.2020, 16:210 Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году 20.08.2020, 16:160 Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН 20.08.2020, 16:110 «Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале
20.08.2020, 16:010 Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса 20.08.2020, 15:580 28 тысяч котлеток с пюрешкой: чем накормят малышей в школах Псковской области 20.08.2020, 15:520 Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии 20.08.2020, 15:470 Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО
20.08.2020, 15:223 Защищать псковский Зеленый театр от вандалов будут с помощью охраны и камер 20.08.2020, 15:170 Около тысячи псковичей воспользовались услугой легкого возврата товара 20.08.2020, 15:120 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре 20.08.2020, 15:048 Александр Козловский: Некоторые кандидаты разочаровываются в своих партиях и переходят в «Единую Россию»
20.08.2020, 15:001 Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове 20.08.2020, 14:551 Колония в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута 20.08.2020, 14:440 Себежанин наказан за размещение в интернете ролика с призывом к революции 20.08.2020, 14:431 Мобильные телефоны получили в подарок фронтовики в Псковском и Пыталовском районах
20.08.2020, 14:371 «Дикие» туристы облюбовали декорации фильма «Холоп» 20.08.2020, 14:300 Провал у водопроводной колонки устранен вблизи школы №17 в Пскове 20.08.2020, 14:220 Выставка классика советского фотоискусства открылась в Печорском районе 20.08.2020, 14:061 Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове
20.08.2020, 14:012 Первый концерт в Зеленом театре Пскова пройдет 25 сентября 20.08.2020, 13:540 Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами 20.08.2020, 13:431 Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы 20.08.2020, 13:344 Андрей Турчак с женой побывал на свадьбе экс-супруги Федора Бондарчука
20.08.2020, 13:250 Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»? 20.08.2020, 13:200 Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский 20.08.2020, 13:050 Роботизированные ломбарды могут появиться в России 20.08.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
20.08.2020, 12:580 Арест автомобиля побудил псковича оплатить долг 20.08.2020, 12:529 Александр Козловский: Трехдневное голосование на выборах позволит избежать вспышек коронавируса 20.08.2020, 12:460 На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода 20.08.2020, 12:390 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области
20.08.2020, 12:291 О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова 20.08.2020, 12:223 Псковичей просят сообщать о сборе денег на антикоронавирусные мероприятия в школах 20.08.2020, 12:188 Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи 20.08.2020, 12:150 Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе
20.08.2020, 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы 20.08.2020, 11:572 Пскович зашел на почту и выиграл автомобиль 20.08.2020, 11:544 Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме 20.08.2020, 11:520 «Сообразим на троих»: Сколько должен зарабатывать чиновник?
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.